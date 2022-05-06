توقيع اتفاقيتي تعاون مالي بين تونس والمانيا

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، مع سفير ألمانيا بتونس، بيتر بروغل، على مراسم التّوقيع على اتّفاقيّتيْ تعاون مالي بين حكومة الجمهورية التّونسية وحكومة جمهوريّة ألمانيا الفيدراليّة.

وذكرت الوزارة في بلاغ إعلامي أن الاتّفاقيّتين تندرجان في إطار رغبة البلدين في تعزيز علاقات الصّداقة والتّعاون القائمة بينهما للمساهمة في التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة لتونس، من خلال تنفيذ برامج تتعلّق بتمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والتّصرّف المندمج في الموارد المائيّة والصرف الصحي وحماية المدن من الفيضانات.

ولم يكشف بلاغ الخارجية عن القيمة المالية لهاتين الاتفاقيتين، كما لم ينشر موقع السفارة الألمانية على “الفايسبوك” معطيات حول حدث التوقيع.

وأشاد الجرندي، بالمناسبة، بمتانة علاقات الصّداقة والتّعاون التي تربط تونس بألمانيا، مثمّنا الدّعم المستمرّ الذي يُقدّمه الشّريك الألماني لمعاضدة مجهودات التّنمية بتونس. كما أعرب عن ارتياحه لتطوّر برامج التّعاون بين البلدين وانفتاحها على مجالات جديدة.

واكد وزير الخارجية أهمّية مزيد التّركيز على قطاعيْ الطّاقات المتجدّدة والتكنولوجيات الحديثة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ظلّ ما يشهده العالم حاليا من أزمات.

من جهته، أشاد السّفير الألماني بعلاقات الصّداقة والتّعاون الوثيقة بين البلدين، مُشدّدا على استعداد ألمانيا لتعزيز هذه العلاقات ولمزيد دعم برامج النّهوض الاقتصادي والاجتماعي بتونس.