قابس: تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” من إجمالي 49 عيّنة تحليل

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، توزّعت الى 3 اصابات بقابس الجنوبية، واصابة واحدة بكل من وذرف، ومطماطة الجديدة، ومارث، وذلك من مجموع 49 عيّنة تحليل

وبموجب الإصابات الجديدة، بلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة بالجهة 29 ألفا و185 مصابا تجاوز 29 ألفا و165 منهم مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما تعدّ الجهة حاليا 20 حالة نشيطة وناقلة للعدوى تتوزع الى 10 اصابات بقابس الجنوبية، و4 بوذرف، واصابتين بكل من المطوية ومارث، واصابة واحدة بكل من مطماطة الجديدة والحامة.

ويوجد حاليا في ولاية قابس مريض واحد قيد الإيواء بقسم “كوفيد 19″، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 5 اصابات لكل 100 الف ساكن.