بورصة تونس تنهي معاملاتها الأسبوعية على وقع إيجابي

أنهت بورصة تونس معاملاتها الأسبوعية على وقع إيجابي، وذلك للأسبوع الثالثاني على التوالي، ليرتفع مؤشر توننداكس خلال الأسبوع، الذّي اقتصر على ثلاث حصص، فقط (من 4 إلى 6 ماي 2022)، بنسبة 2ر0 بالمائة، مدركا النقطة 53ر7273 ليحسن من أدائه منذ بداية السنة بنسبة 3،2 بالمائة لسنة بنسبة 2ر3 بالمائة، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وكان حجم التداول الأسبوعي ضعيفا، في ظل غياب تبادل الكتل وغياب ثلاث حصص نظرا لعيد الفطر، بقيمة 5ر12 مليون دينار، بمعدل 2ر4 مليون دينار للحصة.

واعتلى سهم المغربية الدولية للإشهار قائمة الارتفاعات، وتطوّر السهم بنسبة 5ر12 بالمائة وانهى الاسبوع عند سعر 180ر0 دينار، دون تسجيل مبادلات على السهم.

وسجل سهم مجموعة بولينا القابضة أعلى الأرباح خلال الاسبوع، إذ زادت قيمته بنسبة 8ر5 بالمائة (580ر10 دينار) وقدّرت المعاملات على السهم ب18 ألف دينار.

في المقابل، كان سهم سوتيمايل، الأسوأ أداء خلال الاسبوع إذ فقد نسبة 4ر8 بالمائة من قيمته (390ر2 دينار) في ظل مبادلات هزيلة لم تتخط عتبة الالف دينار.

وتدحرج سهم مجمع تواصل القابضة بدوره خلال الاسبوع بنسبة 1ر4 بالمائة وبلغ مستوى 700ر0 دينار، وسط معاملات ناهزت 42 ألف دينار.

وكان سهم البنك التونسي الأكثر تداولا خلال الاسبوع وسجل معاملات بقيمة 4ر2 مليون دينار وحقق السهم زيادة في سعره بنسبة 5ر0 بالمائة ليصل إلى مستوى 060ر6 دينار.