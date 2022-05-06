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رئيس الدولة يتحادث هاتفيا مع نظيره الفرنسي ويبحث معه التعاون الثنائي ومسائل مالية واقتصادية..

2022/05/06 أخبار, المصدر, سياسة

أجرى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جدّد له خلالها التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، استعرض الرئيسان، بالمناسبة، “سير روابط الصداقة والتعاون الثنائي الوطيدة والمتميّزة القائمة بين البلدين، خاصة في ظل الأوضاع التي شهدها العالم في السنتين الفارطتين”.

كما تم التطرّق إلى جملة من المسائل الاقتصادية والمالية، فضلا عن علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس قيس سعيد قد وجه يوم الإثنين 25 أفريل الماضي، رسالة تهنئة إلى الرئيس ماكرون عقب اعلان إعادة انتخابه رئيسا لبلاده.

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