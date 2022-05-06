تراجع رصيد الآراء حول مستوى الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 وتحسنه بالنسبة للثلاثي الثاني

أظهرت نتائج سبر آراء رؤساء المؤسسات الصناعية حـول وضـع وآفاق نشـاط مؤسـسـاتهـم” للثلاثية الأولى من سنة 2022، الذي تمّ نشره، الجمعة، تراجع رصيد الآراء حول مستوى الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021 مع توقع تحسن في الثلاثي الثاني من سنة 2022 مقارنة بالثلاثي الأول من السنة ذاتها.

وبيّن سبر الآراء، الذّي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء، انخفاض رصيد الآراء حول الوضع العام خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 مع استقرار الآراء بخصوص الوضع العام المرتقب خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها

كما أبرز تقلص رصيد الآراء على مستوى الطلب الموجه للمواد الصناعية خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الثلاثي الرابع من سنة 2021 مع توقع استقرار خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022.

وشهد رصيد الآراء على مستوى الطلب الخارجي، بدوره، تراجعا مع توقع استقرار خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 إلى جانب ارتفاع نسبة المؤسسات، التي تصرّح بصعوبة التزوّد بالموّاد الأوّلية مع توقع ارتفاع أسعارها.