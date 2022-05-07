سيدي بوزيد: تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 4 حالات شفاء

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم السبت، 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 4 حالات شفاء، وفق ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ”وات”.

وبلغ العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس 39 ألفا و971 إصابة منها 39 ألفا و923 حالات شفاء 1047 وفاة.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في الجهة، إلى حدود أمس الجمعة، حوالي 216 ألفا و 950 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم بلغ حوالي 121 ألفا و233 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18123 شخصا، والجرعة الرابعة 440 شخصا.