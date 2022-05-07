توزر: حجز 44 صفيحة من مخدر القنب الهندي على مقربة من الشريط الحدودي بمعتمدية حزوة

تمكنت دورية مشتركة من فرقة الحدود البرية المتنقلة للحرس الوطني في نفطة مع الجيش الوطني من احباط عملية تهريب كمية من مخدر القنب الهندي تقدر ب 44 صفيحة من التراب الجزائري في اتجاه تونس وذلك في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت وفق ما اكده مصدر أمني.

واوضح ل/وات/ أنه تم العثور على الكمية المذكورة على مقربة من الشريط الحدودي التونسي الجزائري بحزوة في حين لاذ الانفار الذين حاولوا ادخال المخدر بالفرار ،مبينا أنه تواترت معلومات تفيد باعتزام مجموعة تهريب كمية من مخدر القنب الهندي عبر الشريط الحدودي وتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة.

وأوضح أنه تم نصب كمين للإطاحة بالمجموعة إلا أنهم لاذوا بالفرار تاركين الكمية خلفهم ،مضيفا أن النيابة العمومية أذنت بفتح محضر عدلي في الغرض وأوكلت المهمة لفرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بتوزر للقيام بالإجراءات اللازمة.