دورة مدريد للتنس :انس جابر تتوج بلقب البطولة



ابدعت التونسية انس جابر( المصنفة عاشرة عالميا) اليوم في مدريد وتوجت بلقب دورة مدريد للتنس بعد فوزها مساء اليوم في مدريد في الدور النهائي للدورة على (المصنفة 14 عالميا) الامريكية جيسيكا بيغولا 2_1 ( 7-5 و0-6 و6-2 ).وصعدت انس الجابر على منصة التتويج ورفعت عاليا رمز البطولة وسط اجواء احتفالية كبيرة.

وقد تابعت سلمى المولهي رئيسة الجامعة التونسية للتنس المباراة في موعد تاريخي شرف التنس التونسي.

وينتظر ان يدفع اللقب الجديد بانس جابرلاول مرة في مسيرتها الى مركز متقدم في الترتيب العالمي الجديد الذي سيعلن يوم لاثنين