بطولة الرابطة المحترفة الاولى :الاتحاد المنستيري يمطر شباك النجم الساحلي برباعية في سوسة ويرتقي الى المركز الثاني مؤقتا

تمكن الاتحاد المنستيري من العودة بانتصار باهر على حساب النجم الساحلي بنتيجة 4-2 في مباراة الدفعة الاولى لمنافسات الجولة الثالثة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي احتضنها الملعب الاولمبي بسوسة.

وبرهن الاتحاد المنستيري الذي خاض لقاء دربي الساحل محروما من خدمات مدربه فوزي البنزرتي المعاقب على حسن استعداده هذا الموسم وادرك حسن التعامل مع طبيعة المباراة ضد جاره النجم الساحلي .

وخسر النجم خدمات لاعبه ياسين العمري منذ دق 36 وهو ما استغله فريق عاصمة الرباط على احسن وجه وتمكن من اخذ الاسبقية عن طريق عصمان واتارا (39) وزياد العلوي(41) وهي نتيجة الفترة الاولى من اللعب.

ورغم اجتهاد ابناء المدرب لسعد جرده في تدارك الامر وتعديل النتيجة رغم النقص العددي بفضل هدفي حسين بن عيادة (58) من ضربة جزار و راقي العواني (66)فان حرفية لاعبي الاتحاد المنستيري مكنتهم من اعادة اخذ الفارق بعد هدفي يوسف العبدلي (71)وروجي اهلولو(75) صاحب الهدف الرابع والذي كلفه الورقة الحمراء بسبب ما اعتبره الحكم احتفالية مستفزة لجماهير النجم الساحلي, كما اشهر حكم اللقاء وليد الجريدي الورقة الحمراء في وجه لاعب الاتحاد المنستيري عومارو في دق 90 بعد تدخل على احد لاعبي النجم.

ونجح الاتحاد المنستيري في القفز الى المركز الثاني ب8 نقاط بصفة مؤقتة فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند5 نقاط في المرتبة الرابعة.

وعجز النجم الساحلي للمرة الثانية على التوالي في كسب نقاط الفوز على ملعبه بعد تعادله في الجولة الماضية مع النادي الصفاقسي..

وكان النادي الصفاقسي من جهته قد اكتفى في وقت سابق من مساء اليوم السبت بملعب الطيب المهيري بصفاقس بالتعادل السلبي صفر-صفر امام ضيفه اتحاد بن قردان في مباراة الدفعة الاولى من منافسات الجولة الثالثة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .

واهدر النادي الصفاقسي ضربتي جزاء تباعا في دق 70 و75 عن طريق ايمن الحرزي ووليد القروي بعد تالق حارس بن قردان نورالدين الفرحاتي الذي انقذ فريقه من هزيمة ..

ورفع النادي الصفاقسي رصيده الى 4 نقاط محافظا على ذات المركز الخامس فيما بقي اتحاد بن قردان في ذيل الترتيب بنقطتين.

السبت 7 ماي 2022

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي صفر

اتحاد بنقردان صفر

الملعب الاولمبي بسوسة

النجم الساحلي 2

حسين بن عيادة (58) ض ج/راقي العواني (66)

الاتحاد المنستيري 4

عصمان واتارا(39)/زياد العلوي (41)/يوسف العبدلي(71)/روجي اهلولو(75)

الاحد 8 ماي 2022

ملعب حمادي العقربي برادس ( س 16)

النادي الافريقي – الترجي الرياضي محرز المالكي

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 9 2 2 0 0 3 1

2- الاتحاد المنستيري 8 3 2 0 1 5 3

3- النادي الافريقي 6 2 1 0 1 0 1

4- النجم الساحلي 5 3 1 1 1 8 6

5- النادي الصفاقسي 4 3 0 2 1 2 3

6- اتحاد بنقردان 2 3 0 1 2 1 6