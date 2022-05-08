الرابطة المحترفة الاولى(مرحلة التتويج-الجولة3): الدبشي حارس الترجي يجبر الافريقي على التعادل في دربي العاصمة

تعادل النادي الافريقي و الترجي الرياضي 0-0 في مباراة دربي العاصمة التي جمعتهما مساء اليوم الاحد بملعب حمادي العقربي برادس , في اطار الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثالثة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وحافظ الترجي الرياضي بفضل هذه النتيجة على صدارة الترتيب رافعا رصيده الى 10 نقاط بينما حافظ النادي الافريقي على المركز الثالث ب7 نقاط.

ولم ترتق مباراة الدربي التي حضرها جمهور غفير للافريقي المستضيف الى مستوى الانتظارات الفنية و التكتيكية, حيث جاء الحوار في اغلبه متواضعا, رغم افضلية فريق باب الجديد على مستوى السيطرة الميدانية وخلق محاولات سانحة للتهديف وجدت امامها حارسا متميزا لشباك الترجي التونسي. فقد كان حارس مرمى الترجي الرياضي صدقي الدبشي بطل اللقاء وانقذ فريقه من هزيمة بعد ان تصدى لوابل من الفرص ابرزها ايقاف ضربة الجزاء التي اتيحت للنادي الافريقي في دق 58 والتي نفذها اللاعب شهاب العبيدي.

وعرف الجهاز الفني للنادي الافريقي بقيادة منتصر الوحيشي كيفية التعامل مع المنافس و اغلق جميع المنافذ المؤدية للحارس معز حسن,بفضل حسن الانتشار فوق الميدان وتعطيل مفاتيح لعب الترجي الرياضي ولذلك لم تشكل بعض المحاولات الترجي خلال الفترة الاولى من اللعب اية خطورة على دفاع الافريقي.

وتجسمت سيطرة النادي الافريقي على اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة حيث تمكن زملاء اللاعب احمد خليل من اخذ المبادرة الهجومية وفرضوا تفوقا ميدانيا على اغلب ردهات المباراة في ظل غياب شبه تام للترجي الرياضي الذي افتقد لاليات لعبه المعتاد وبدا عدد من عناصره في حالة غياب تام على غرار الظهيرين الشتي و الفادع.

وخلق فريق باب الجديد عددا من المحاولات الخطيرة على غرار التصويبة الراسية للاعب شهاب العبيدي في دق 49 والتي تصدى لها الحارس صدقي الدبشي. وكادت الدقيقة 58 ان تحدث المنعرج لفائدة النادي الافريقي في اخطر فرصة في المباراة عندما اعلن الحكم محرز المالكي عن ضربة جزاء اثر احتكاك بين المدافع طوغاي و المهاجم الشماخي تم فيها الاحتكام الى غرفة “الفار” الا ان لاعب الافريقي العبيدي اهدرها و تصدى الدبشي لكرة ضربة الجزاء.

وتابع النادي الافريقي سيطرته على مجريات اللعب وكاد نادر الغندري افتتاح النتيجة اثر تصويبة راسية وجدت امامها مرة اخرى الحارس الدبشي الذي تابع تالقه الى نهاية المباراة مهديا فريقه نقطة ثمينة في دربي العاصمة,لا تحجب المردود المتميز الذي قدمه النادي الافريقي وتدعو الترجي الرياضي الى مراجعة حساباته في ظل مردود مخيب .

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

-الترجي الرياضي 10 3 2 1 0 3 1

2- الاتحاد المنستيري 8 3 2 0 1 5 3

3- النادي الافريقي 7 3 1 1 1 0 1

4- النجم الساحلي 5 3 1 1 1 8 6

5- النادي الصفاقسي 4 3 0 2 1 2 3

6- اتحاد بنقردان 2 3 0 1 2 1 6