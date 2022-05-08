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ضبط بضاعة مهربة بمدنين وقابس والقبض على شخص محل حكم بالسجن

2022/05/08 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


– ضبطت دورية تابعة للمركز الحدودي بمنطقة كوتين من ولاية مدنين، السبت، سيارة محملة ببضاعة مهربة تتمثل في كميات من الفواكه الجافة و90 مضخة غسيل، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني اليوم الأحد.

وأضاف ذات المصدر، على صفحته على موقع “فيسبوك”، أن القيمة المالية الجملية للمحجوز قدرت بحوالي 80 ألف دينار.

بدورها، ضبطت وحدات منطقة الحرس الوطني بمارث من ولاية قابس سيارة محملة بثلاثة آلاف علبة سجائر مهربة، “يقودها شخص محل خمسة مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا حق عام وحكم بالسجن لمدة خمس سنوات”.

وأفاد الناطق باسم الحرس الوطني أن الوحدات حجزت لديه صكا بنكيا بقيمة 500 الف دينار، واتخذت الإجراءات القانونية في شأنه وفق تعليمات النيابة العمومية.

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