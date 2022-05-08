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سعيد يبلغ السيسي تعازيه في ضحايا العملية الارهابية بشرق قناة السويس

2022/05/08 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أبلغ رئيس الجمهورية قيس سعيد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مكالمة هاتفية اليوم الأحد، تعازيه في ضحايا العملية الإرهابية التي جدّت أمس بشرق قناة السويس.

وعبّر سعيد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، عن تضامنه الكامل مع مصر وشعبها في مواجهة من قال إنهم “لا يتردّدون في إزهاق الأرواح وفي سفك دماء الأبرياء”.

وكان الجيش المصري أعلن عن مقتل ضابط وعشرة جنود وإصابة خمسة أفراد في مواجهة مسلحة مع مجموعة إرهابية نفذت هجوما شرق قناة السويس.

وأفاد الجيش المصري بأن القوات العسكرية المصرية أحبطت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

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