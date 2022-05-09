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محمد العربي الجلاصي: سعيد نسخة أخرى من راشد الغنوشي..

2022/05/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي اليوم الاثنين, إن قيس سعيد هو نسخة أخرى من راشد الغنوشي ولا فرق بين الإثنين.

و أكد الجلاصي,في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أن المسيرة المساندة لقرارات 25 جويلية التي تم تنظيمها أمس هي بدعة تونسية من شخص يحكم البلاد ويقوم بتجميع مناصريه للتظاهر ضد المعارضة متابعا قوله” وهي بدعة تونسية لم يأت بها قيس سعيد بل استنسخها من راشد الغنوشي و النهضة” وفق قوله.

وتابع الجلاصي, أن حركة النهضة لغمت البلاد بتعيينات على أساس الولاءات لا على أساس الكفاءات وقيس سعيد يفعل ذلك أيضا والدليل أنه يعين أشخاص و بعد 10 أيام يقوم بإعفائهم.

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