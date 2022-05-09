سيدي بوزيد: الأعوان الوقتيون بالمدارس الابتدائية يطالبون بتنزيل أجورهم وتسوية وضعياتهم المهنية

طالب عدد من الأعوان الوقتيين بالمدارس الابتدائية دفعة 2021، خلال وقفة احتجاجية نفّذوها، اليوم الاثنين، بمقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، بتنزيل أجورهم وتسوية وضعياتهم المهنية.

وأكدت يسرى سمعلي، إحدى المحتجات، أنّ الأعوان الوقتيين قد التحقوا بعملهم منذ بداية السنة الدراسية بعد قرار انتدابهم إلّا انه لم يتم الى حد الآن تنزيل أجورهم أو النظر في وضعياتهم المهنية على خلاف عدد آخر من زملائهم ببقية الولايات وبولاية سيدي بوزيد.

وأشارت إلى ان أكثر من 70 مدرسا ما زالوا إلى اليوم دون أجر رغم استكمال ملفاتهم في آجالها القانونية واتصالهم بمختلف المسؤولين الذين وعدوهم في مناسبات عديدة بحلّ الإشكال لكن دون جدوى.

وهدّد المحتجون بالدخول في إضراب عن العمل والاعتصام بمقر المندوبية في صورة عدم خلاصهم.