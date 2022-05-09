صادم-هددوها بنشر صورها على الفيسبوك: 4 تلاميذ يحولون وجهة زميلتهم ويتداولون على اغتصابها داخل بناية مهجورة..#خبر_عاجل

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة اليوم الاثنين 9 ماي 2022، لأعوان منطقة الحرس الوطني بالمنيهلة بالتمديد في الاحتفاظ مدّة 24 ساعة إضافية بأربعة تلاميذ يشتبه في تورطهم أوّل أمس السبت في تحويل وجهة تلميذة بالحيلة واغتصابها داخل بناية مهجورة وتصويرها عارية وابتزازها.

وحسب ذات المصدر القضائي فإنّ المعطيات الأوّلية للأبحاث تفيد بأنّ المظنون فيهم الأربعة وهم تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، استعملوا مساء السبت الماضي حيلة مع تلميذة تدرس بنفس المؤسسة التربوية التي يدرسون بها، بغاية تحويل وجهتها ثمّ اقتادوها إلى بناية مهجورة حيث تداولوا على اغتصابها وذلك بعد أن جردوها من ملابسها وتصويرها عارية وابتزازها بتنزيل صورها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن لم تستجب لرغباتهم الجنسية حسب موزاييك.