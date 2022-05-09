المنستير: 12 ماي انطلاق التحاليل والفحوصات الطبية لفائدة 535 من الأشخاص المرشحين للحج من الجهة

تنطلق عمليات الفحص الطبي للحجيج بولاية المنستير يوم 12 ماي الجاري، وتتواصل إلى غاية 20 ماي 2022، لفائدة مجموع 535 من الأشخاص المرسمين بقائمة الفحص الطبي موزعين على 13 معتمدية بولاية المنستير، وفق ما أعلنت عنه اليوم الاثنين، الإدارة الجهوية للصحة.

وتنطلق عملية إجراء التخطيط على القلب والتحاليل بداية من يوم الخميس 12 ماي في كامل معتمديات الجهة بإشراف اللّجان الطبية المكلفة بالفحص الطبي للحجيج والتي تضم مجموع 18 طبيبا وطبيبة.

وحددت تواريخ الفحوص الطبية للأشخاص المعنيين من معتمدية المنستير والبالغ عددهم 115 شخصا أيام 16 و17 و18 ماي الجاري بالمركز الوسيط بالمنستير، ويومي 17 و18 ماي الجاري بمقر الدائرة الصحية بالمكنين لفائدة 98 شخصا من معتمدية المكنين، ويوم 16 ماي الجاري بالمستشفى المحلي بالوردانين لفائدة 25 شخصا من معتمدية الوردانين.

ويتوجه يوم الثلاثاء 17 ماي الجاري نحو المستشفى المحلي بالساحلين 30 شخصا من معتمدية الساحلين، ونحو المستشفى المحلي ببنبلة 24 شخصا من معتمدية بنبلة، ونحو المركز الوسيط ببني حسان 10 أشخاص من معتمدية بني حسان، ونحو مركز الصحة الأساسية بقصر هلال 54 شخصا من معتمدية قصر هلال، ونحو مركز الصحة الأساسية صيادة 1 مجموع 27 شخصا من معتمدية صيادة لمطة بوحجر، ونحو المستشفى المحلي بالبقالطة 14 شخصا من معتمدية البقالطة.

وخصص يوم الأربعاء 18 ماي الجاري للفحوص الطبية بالمستشفى المحلي بطبلبة لفائدة 42 شخصا من معتمدية طبلبة، ويوم 19 ماي 2022 بالمستشفى المحلي بجمال لفائدة 48 شخصا من معتمدية جمال، وبالمستشفى المحلي بقصيبة المديوني لفائدة 26 شخصا من معتمدية قصيبة المديوني، ويوم الجمعة 20 ماي الجاري بالمستشفى المحلي بزرمدين لفائدة 22 شخصا من معتمدية زرمدين.

وأوضح المدير الجهوي للشؤون الدينية، فوزي الصيد، في تصريح ل”وات” اليوم الاثنين، أنّ وزارة الشؤون الدينية ستوجه إرساليات قصيرة إلى كافة المرسمين بقائمات الفحص الطبي للحجيج، والبالغ عددهم بولاية المنستير 535 شخصا من الذين تتوفر فيهم الشروط من ناحية العمر والأقدمية، قصد دعوتهم للاتصال بالواعظ المحلي لإعلامهم بمواعيد وأماكن إجراء التحاليل الطبية والفحوصات الطبية.

وبيّن الصيد أنّ المعنيين بالفحوصات الطبية للحجيج السالف ذكرهم، هم من المرسمين في القائمة النهائية وفي قائمة الانتظار.