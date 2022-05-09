اضطرابات في جولان بعض خطوط المترو وتغيير مسالك عدد من خطوط الحافلات

اعلنت شركة النقل بتونس، الاثنين، عن وجود اضطرابات في جولان بعض خطوط المترو وعن تغيير مسالك عدد من خطوط الحافلات بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار المتراكمة.

واوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها، ان خط المترو رقم 2 والخط الحديدي للضاحية الشمالية ت.ح.م، قد حافظا على سيرهما العادي في الاتجاهين، مقابل توقف بقية الخطوط بصفة جزئية أو كلية في بعض النقاط.

وافادت بانه تم اتخاذ عديد الاجراءات بخصوص شبكة المترو، والمتمثلة في توقف خط المترو رقم 6 في مستوى باب عليوة، ليتم الدعم من خلال مواصلة سفرات مجموعة الخطوط 24 إلى محطة برشلونة عوضا عن محطة الترابط “المنتزه” بالمروج 2، مشيرة الى ان جولان الخط رقم 6 بقي عاديا بين محطتي “المنتزه” بالمروج 2 والمروج4.

وبخصوص توقف خط المترو رقم 1 في مستوى باب عليوة، فقد تم، وفق نفس المصدر، اعتماد الخطوط العادية للحافلات في الاتجاهين بالنسبة لخط المترو رقم 4 ومواصلة الجولان بصفة عادية في اتجاه منوبة، أما في اتجاه وسط العاصمة فإن الجولان قد بقي عاديا من باب سعدون إلى برشلونة.

واكدت الوزارة، انه تم تمديد سفرات خطوط الحافلات في مستوى محطات الترابط إلى باب سعدون، بالإضافة إلى برمجة سفرات خاصة تربط بين محطتي “سليمان كاهية” و”باب سعدون” عبر باردو.

اما بالنسبة لخط المترو رقم 5 فإن الجولان بقي عاديا في الاتجاهين بين محطتي “برشلونة” و”باب سعدون”، في حين يتم تأمين التنقل بين “باب سعدون” و”الانطلاقة” بواسطة الحافلات.

وفي ما يتعلق بشبكة الحافلات، فقد وقع تغيير مسالك خطوط الحافلات المتجهة الى محطتي “فرحات حشاد” بساحة برشلونة و “قرطاج” والمارة عبر ديبوزفيل بسبب تراكم مياه الامطار على غرار مجموعة الخطوط 26 و 17 و 19 و 19 و 25 و 9ب و 22 و 10، لتمر عبر لاكانيا وصولا الى شارع بلفي ثم العودة الى المسلك العادي في الاتجاهين.