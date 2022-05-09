معتمديات ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس تشهد اضطرابا في امدادت المياه

جندوبة: محتجون ببوهرتمة يغلقون الطريق الرابطة بين فرنانة وبوسالم

المحكمة العسكرية تقرّر تأخير النظر في قضية المطار وترفض إصدار بطاقة إيداع في حقّ محمد العفاس

ضبط 50 مهاجرا أجنبيا من أجل اجتياز الحدود خلسة في عدد من الولايات

رئيس الدولة يلتقي وزير الشؤون الاجتماعية

2022/05/09 أخبار, المصدر, مجتمع

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي.
وحسب بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية، “تناول اللقاء جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع التي يعيشها البعض من التونسيين والتونسيات.. وضرورة أن تحيط الدولة بهم”.
ولم يحدد نص البلاغ المقصود بهذه “الأوضاع” أو بهؤلاء “البعض من التونسيين والتونسيات”.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من القضايا ذات العلاقة بنشاط وزارة الشؤون الاجتماعية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn