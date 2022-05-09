رئيس الدولة يلتقي وزير الشؤون الاجتماعية

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي.

وحسب بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية، “تناول اللقاء جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع التي يعيشها البعض من التونسيين والتونسيات.. وضرورة أن تحيط الدولة بهم”.

ولم يحدد نص البلاغ المقصود بهذه “الأوضاع” أو بهؤلاء “البعض من التونسيين والتونسيات”.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من القضايا ذات العلاقة بنشاط وزارة الشؤون الاجتماعية.