سيدي بوزيد: انتفاع 216 ألفا و956 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19”

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الاحد، حوالي 216 ألفا و956 شخصا، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121 ألفا و236 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18142 شخصا، والجرعة الرابعة 520 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 227 حالة وكانت أغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد قد بلغ 260 ألفا و816 شخصا، حسب آخر تحيين.