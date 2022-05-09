رئيس الجمهورية يشدد في لقائه بوزير الداخلية على ضرورة التصدي “لمن يحاولون حرق الزرع والضرع

شدد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه اليوم الإثنين في قصر قرطاج، بوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، على ضرورة التصدّي ل”من يحاولون حرق الزرع والضرع بهدف الوصول إلى مآربهم التي لم تعد تخفى على أحد”.

وتابع سعيد، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن هؤلاء الذين يريدون الوصول إلى مآربهم ب”حرق الزرع والضرع”، “لا دولة تهمّهم ولا مؤسسات تعنيهم ولا سلم اجتماعية تشغلهم، بل لا تشتغل عقولهم إلا بهدف مزيد التنكيل بالشعب وخلق الأزمات وإشعال ألسنة اللهب”، وفق تعبيره.

كما دعا رئيس الجمهورية القوات المسلحة الأمنية “للتصدّي إلى المحتكرين فورا”، وخاصة “لمن يحتكرون ويضاربون بمادة العلف”، ملاحظا أن “الاحتكار والمضاربة يدخلان في نفس الترتيب ونفس المخطط الذي يسعى إليه من يريدون مزيد تأجيج الأوضاع، لأنهم يتوهمون أنهم سيستفيدون من ألسنة اللهب التي يشعلونها. فهمّهم الوحيد هو إسقاط الدولة وتفكيك المجتمع بإشعال نار الفتنة والدعوة إلى الاقتتال” بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.