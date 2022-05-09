عاجل: التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمورية التونسية أمر رئاسي يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الرائد الرسمي عدد 50 مؤرخ في 9 ماي 2022)
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
– السيد فاروق بوعسكر، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، رئيسا
– السيد سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا
-السيد محمد التليلي منصري، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا
-السيد الحبيب الربعي، قاض عدلي، عضوا
– السيد ماهر الجديدي، قاض إداري، عضوا
-السيد محمود الواعر، قاض مالي، عضوا
-السيد محمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، عضوا.