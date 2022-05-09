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عاجل: التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

2022/05/09 الأولى, المصدر, مجتمع

صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمورية التونسية أمر رئاسي يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الرائد الرسمي عدد 50 مؤرخ في 9 ماي 2022)

يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
– السيد فاروق بوعسكر، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، رئيسا

– السيد سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا

-السيد محمد التليلي منصري، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا

-السيد الحبيب الربعي، قاض عدلي، عضوا

– السيد ماهر الجديدي، قاض إداري، عضوا

-السيد محمود الواعر، قاض مالي، عضوا

-السيد محمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، عضوا.

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