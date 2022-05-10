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عاجل: توقّف حركة جولان القطارات بسبب اضراب فجئي للأعوان..

2022/05/10 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

توقّفت حركة جميع خطوط القطارات بمحطة النقل الحديدي الرئيسية بساحة برشلونة بالعاصمة لمدة ساعة بسبب إضراب عمال وأعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

وأرجع الكاتب العام للنقابة الأساسية لإطارات الشركة، حسن صويد، هذا التحرّك إلى حالة الاحتقان المستمرة لدى أعوان وإطارات الشركة منذ سنتين بسبب ظروف العمل، وتردي حالة معدات النقل وخطوط سير الشبكة الحديدية، إلى جانب إيقاف اثنين من إطارات الشركة أمس الاثنين بسبب شبهة تتعلق بموضوع بحث قضائي في صفقة اقتناء معدات للشركة تتمثل بالخصوص في عوارض إسناد خشبية للخطوط الحديدية.

وتستمر الحركة الاحتجاجية التي انطلقت بتوقف عمل جميع الخطوط لساعة (من الساعة منتصف النهار والنصف الى الواحدة والنصف زوالا) بتنظيم وقفة احتجاجية بعدها أمام وزارة النقل.

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