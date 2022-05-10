قفصة: ارتفاع في صابة القمح بـ15 ألف قنطار مقارنة بالموسم الفارط

قدّرت صابة القمح الصلب للموسم الفلاحي الحالي بولاية قفصة بـ60 ألف قنطار من القمح مقارنة بالسنة الفارطة التي سجّلت 45 الف قنطار، أي بزيادة قدرها 15 ألف قنطار، وفق ما ذكره رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة عبد الستار غبطان.

وأضاف عبد الستار غبطان، في تصريح لـ”وات”، أن صابة إنتاج القمح تتوزّع بالمساحات المروية كليّا على مساحة تقدر بـ1875 هكتارا (بمعدل انتاج 32 قنطار للهكتار الواحد)، أي بزيادة بـ15 بالمائة من المساحات المزروعة مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن أكثر المعتمديات إنتاجا للقمح بولاية قفصة هي معتمدية سيدي عيش بنسبة 80 بالمائة من مجموع الصابة.

وأوضح غبطان أنه لضمان سلامة صابة القمح قامت لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وتفاديها بتنظيم حملات توعية للفلاحين تجنبا لحدوث حرائق قد تطال المحصول، مضيفا انه من المنتظر ان ينطلق موسم الحصاد خلال شهر جوان القادم.

من جانب آخر، أشار غبطان إلى ان مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة ستعمل خلال الموسم الفلاحي القادم على الترفيع من مساحات زراعة القمح الى نحو 4 آلاف هكتار لبلوغ معدل 40 قنطار للهكتار الواحد.