ارتفاع سعر العلف: وزارة التجارة ترفع دعوى لمجلس المنافسة..



قالت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 09 ماي 2022، إن مصالحها المختصة فتحت بحثا اقتصاديا في الزيادات المشطة والمتزامنة التي تم تسجيلها في أسعار بيع الأعلاف الحيوانية.

وأوضحت الوزارة، أن البحث كشف عن جملة من المؤشرات لممارسات مخلة بالمنافسة، تتعلق بتحديد الأسعار خارج السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب واستغلال المتدخلين في إنتاج وتوزيع هذه المواد وضعية الهيمنة على السوق لفرض سياساتهم التجارية والسعرية.

وتابعت أنه تم بصفة فورية رفع الوزارة لدعوى أمام مجلس المنافسة لمخالفة أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وطبقا للصلاحيات المخولة لها.

وفي نفس السياق، جددت وزارة التجارة تذكير كل المتدخلين في القطاع بأن مثل هذه الممارسات والأعمال المتفق عليها محجرة حسب القانون المذكور وتعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات مع الدعوة إلى الالتزام بالتشاريع الجاري بها العمل لضمان شفافية ونزاهة المعاملات، وتوخي سبل الحوار بين مختلف الأطراف المعنية لتدارس كل الإشكاليات القطاعية، وفق نص البيان