بن عروس : تسجيل 16 حريقا خلال الخمس ايام الأولى لشهر ماي

افاد العميد نجم الدين بالحاج محمد المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس بانه تم خلال الخمس ايام الأولى من شهر ماي لهذه السنة تسجيل ما يقارب عن 16 حريقا بولاية بن عروس، مما يجعل الحصيلة مرتفعة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 والتي لم يسجل فيها سوى حريق او اثنين بالجهة وفق تاكيده

واوضح اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسلة (وات ) بالجهة ان اكبر حريق اندلع صبيحة عيد الفطر بمصنع للملابس المستعملة بالمنطقة الصناعية ببن عروس حيث اتت ألسنة النار على كامل مساحة المصنع، مشيرا في هذا الصدد الى تجند وحدات الحماية المدنية لاخماد الحريق ونجاحها في منع انتشار النار الى المؤسسات الصناعية المجاورة.

واوضح على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة حول الاستعداد للموسم الصيفي ببن عروس، ان اندلاع الحريق في ساعة مبكرة من صباح يوم العيد وطبيعة المواد الموجودة بالمصنع والمتمثلة في الملابس المستعملة كلها عوامل ساهمت في سرعة انتشار النار وتصاعد الدخان بكثافة.

واشار بالحاج محمد الى ان التنسيق جار مع مصالح ولاية بن عروس لمنع الدخول الى فضاء الملابس المستعملة باعتباره قد اصبح آيلا للسقوط، لافتا الى أن التحقيقات الامنية مازالت جارية للوقوف على ملابسات هذا الحريق