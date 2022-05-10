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ضبط وانقاذ 99 مهاجرا غير شرعي في سواحل الكتف من ولاية مدنين

2022/05/10 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


تمكنت ظهر اليوم الثلاثاء، وحدات تابعة لجيش البحر، من ضبط وإنقاذ 99 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية وآسيوية (33 من مصر و64 من بنغلاداش و2 من المغرب) على متن مركب معطب بالموقع شمال شرق الكتف من ولاية مدنين على بعد 4 أميال، قادم من السواحل الليبية.

وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أنه تم إنقاذ 17 مهاجرا من طرف وحدتين عائمتين تابعتين لجيش البحر بمساعدة وحدة تابعة للحرس الوطني بعد أن ألقوا بأنفسهم بالبحر، فيما حاول بقية المهاجرين والبالغ عددهم 72 الفرار عبر البر بعد جنوح المركب الذي كان يقلهم بشاطئ الكتف.

وتمكن عنصر طلائع بحرية تابع لجيش البحر من إيقافهم بالشاطئ المذكور في انتظار تسليمهم لوحدات الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

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