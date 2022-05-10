جليلة بن خليل: الوضع الوبائي في تونس مستقر وتفاوت مستويات تصدي الدول لجائحة كورونا يجعل امكانية ظهور متحور جديد قائمة

أفادت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، جليلة بن خليل، اليوم الثلاثاء، أن انتشار فيروس كورونا حول العالم وتفاوت مستويات التصدي لهذه الجائحة بين الدول يجعل امكانية ظهور متحور جديد وموجات أخرى، قائمة، لافتة إلى أن الوضع الوبائي في تونس مستقر ويتجه نحو التحسن.

وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن مستويات التقدم في السيطرة على جائحة كورونا والتصدي لها متفاوتة ومرتبطة بنسب التغطية بالتلقيح ومدى الالتزام بالاجراءات الوقائية.

ولفتت إلى أنه رغم تحسن وضعها الوبائي في تونس إلا أنها تسجل يوميا حالات إصابة وهو ما يؤكّد، حسب تأكيدها، تواصل انتشار الفيروس في البلاد.

وبيّنت أن فرضية تسجيل تونس موجة سادسة من انتشار فيروس كورونا قائمة إلا أنها في كل الحالات ستكون أخف وطأة من الموجات السابقة مرجعة ذلك إلى تحسن نسبة التغطية بالتلقيح المضاد لكورونا وارتفاع مؤشر المناعة الطبيعية بسبب الاصابة بالفيروس، داعية إلى استكمال التلقيح بالجرعات التعزيزية (الجرعة الثالثة والرابعة).