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توننداكس ينهي معاملات الثلاثاء على منحى ايجابي ويرتفع ب0،3 بالمائة

2022/05/10 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” معاملات، الثلاثاء، على منحى ايجابي، بعد تراجعه لثلاث حصص متتالي، وأدرك النقطة 35ر7302، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

واتسمت الحصة بتباطؤ نسق المبادلات مقارنة بالحصّتين الأخيرتين، مراكما قيمة ناهزت 2،7 مليون دينار.

وتصدر سهم نيو بادي لاين قائمة الارتفاعات وزاد سعره بنسبة 9ر3 بالمائة وأقفل عند مستوى 110ر6 دينار، مسجلا قيمة تبادل هزيل لم يتخط 3 الاف دينار.

و تطور سعر سهم بنك الاسكان بنسبة 3 بالمائة وبلغ مستوى 350ر10 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 116 الف دينار.

وسجل سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي، أكبر تراجع خلال الحصة، بنسبة 3ر4 بالمائة وأقفل سعره عند 450ر0 دينار، وسط معاملات ضعيفة جدا لم تتجاوزك الالف دينار.

وتدحرج سعر سهم أوروسيكل، بدوره، بنسبة 7ر1 بالمائة وأنهى الحصّة عند سعر 980ر30 ألف دينار. واستحوذ السهم على معاملات بقيمة 281 الف دينار.

وكان سهم مجموعة بولينا القابضة الأكثر تداولا خلال الحصة، إذ بلغت قيمة المعاملات على السهم 382 ألف دينار، وليختتم الحصة على سعر 580ر10 دينار.

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