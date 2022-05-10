قابس: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” تتوزع الى اصابتين بمعتمدية قابس الجنوبية واصابة واحدة بمعتمدية الحامة، وذلك من مجموع 39 عيّنة تحليل.

وبموجب الإصابات الجديدة، يرتفع العدد الجملي للمصابين بفيروس “كورونا” إلى 29 ألفا و194 مصابا تجاوز منهم 29173 مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما تعدّ الجهة 21حاليا حالة نشيطة وناقلة للعدوى تتوزع الى 16 حالة بقابس الجنوبية، وحالة واحدة بكل من مطماطة الجديدة، والحامة، وقابس الغربية، ووذرف، ومارث.

ويوجد في ولاية قابس مريض واحد بفيروس “كورونا” قيد الإيواء بقسم “كوفيد 19” فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 5 اصابات لكل 100 الف ساكن.