وزارة الصحة لم تسجل إلى حدود 6 ماي الجاري أية آثار جانبية حادة لدى مليون مطعم بلقاح جونسون اند جونسون في تونس

أكّدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن المركز الوطني لليقظة الدوائية لم يسجل إلى حدود 6 ماي الجاري، أية آثار جانبية حادة لدى المطعمين بلقاح جونسون اند جونسون والبالغ عددهم مليون شخص.

ولفتت، في بلاغ لها، إلى أن خطر الإصابة بتجلط الدم من الأعراض الجانبية النادر جدا حدوثها وتظهر بعد حوالي أسبوع إلى أسبوعين من تلقي لقاح جونسون اند جونسون.

وأشارت إلى أن المركز الوطني لليقظة الدوائية يتابع احتمال ظهور مضاعفات لكافة أنواع التلاقيح منذ انطلاق عمليات التطعيم على الصعيدين الوطني والعالمي.

وكان عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا محجوب العوني قد صرح، اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن تونس لم ترصد أية حالات لمضاعفات ناجمة عن تلقي لقاح “جونسون آند جونسون” المضاد لكورونا، مبينا أن التأثيرات الجانبية المحتملة بعد التطعيم بهذا النوع من اللقاح لا تظهر إلا في الأيام الأولى التي تلي تلقي التلقيح.

وذكر العوني، أن تونس شهدت تلقيح 1 مليون و300 ألف شخص بلقاح “جونسون اند جونسون” ذي الجرعة الواحدة منذ شروعها في استخدامه.

وكانت وزارة الصحة قد قررت منذ أمس الاثنين تعليق استخدام هذا اللقاح، وفق بلاغ نشرته في الغرض، أكدت من خلاله أن هذا الإجراء يتنزل في اطار متابعتها للمستجدات المتعلقة بتلاقيح فيروس كورونا وتوصيات إدارة الغذاء والدواء الامريكية للحد من استخدام هذا اللقاح.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” أفادت، في بلاغ لها الأسبوع الماضي، بأنها قيّدت تصريح الاستخدام الطارئ للقاح “جونسون” للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، والذين قد لا يكون هذا اللقاح مناسبا لهم، بسبب ارتفاع مخاطر احتمال تسببه في حدوث حالات تخثر في الدم “تجلطات”، قد تترافق مع متلازمة نقص الصفائح الدموية.