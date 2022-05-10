عاجل: الكشف عن تفاصيل جديدة حول” بلقاسم” معالج الفتيات بالاغتصاب..وهذا ما حجز في منزله….

على إثر توفر معلومات مفادها تعمد شخص استغلال عدد من الفتيات جنسيا بعد أن يتولى إقناعهن بأنهن مريضات وأن العلاج يستوجب حصص جماع، كما تفيد ذات المعلومات أنه من بين الضحايا يوجد شقيقتان تقدمتا إلى معد أحد البرامج الخاصة قصد تسجيل حصة حول الموضوع.

للغرض تم تنشيط شبكة المخبرين و التعريف بالضحايا اللاتي ابدين رغبتهن في التتبع العدلي وعليه أمكن التعريف بالمعنى والذي تبين انه قاطن بجهة أريانة ومن مواليد سنة 1969 .

بالتنسيق مع النيابة العمومية واستصدار اذن في الغرض وقع تفتيش محل سكنى المشتكى به أين أمكن ضبطه وحجز عدد 03 هواتف جوالة و جهاز كاميرا تابعين للمعني تحتوي على صور ومقاطع فيديو له بصدد ممارسة الجنس مع الضحايا.

بتعميق الأبحاث في الموضوع اعترف ذي الشبهة بما نسب اليه مؤكدا تعمده إيهام ضحاياه باتباع طريقة المعالجة الروحانية لإشباع رغباته الجنسية.

باستشارة النيابة العمومية بأريانة اذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيه والأبحاث متواصلة كالسعي في التعريف ببقية الضحايا.