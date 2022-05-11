المنستير: حجز 319 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى تاجر تفصيل

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بالتنسيق مع وحدات الأبحاث العدلية لإقليم الحرس الوطني بالمنستير، أمس الثلاثاء، 319 لترا من الزيت النباتي المدعم معبأة في لدائن وقوارير بلاستيكية لدى تاجر مواد غذائية بالتفصيل بالمنستير كان ينوي الاتجار بها خلافا للصيغ القانونية، وفق ما أفادت به، اليوم الأربعاء، المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير زهرة ثابت.

وأضافت ثابت، في تصريح لـ”وات”، أن فريقا للمراقبة الاقتصادية حجز بتاريخ 9 ماي الجاري وبالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالمنستير، على متن شاحنة بالمنستير، حوالي 500 لتر من الزيت النباتي مجهول المصدر ولا تتوفر لدى ماسكه أية فواتير، مشيرة إلى أنّه تقرر بإذن من النيابة العمومية توزيع هذه الكمية من الزيت النباتي على مؤسسات خيرية.