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تفاصيل إغتيال شيرين أبو عاقلة بشهادة زميلها الصحفي علي سمودي

2022/05/11 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

تحدث الصحفي علي سمودي الذي أصيب لحظة إغتيال شيرين أبو عاقلة بدم بارد، بعد علاجه في المستشفى عن تفاصيل عملية الإغتيال والإستهداف المباشر.

و نفى الصحفي علي سمودي فيديو تم تداوله على نطاق واسع ما يروجه الإحتلال أن إستشهاد شيرين جاء خلال تبادل لإطلاق النار بين جيش الإحتلال والمقاومين في مخيم جنين، وكما إدعى إنه لا يعلم من أين أصيبت ومن المسبب.

وقال علي سمودي الذي أصيب بنفس السيارة مع شيرين أبو عاقلة هذه رواية كاذبة لم يكن هناك أي وجود لأي مقاوم ولا أي إشتباكات في المنطقة التي وثلوا لها لتغطية عملية الإجتياح الإسرائيلية لمخيم جنين.

يذكر أن قوات الإحتلال الإسرائيلية قامت بإغتيال الصحفية في قناة الجزيرة أبو عاقلة بدم بارد، عن طريق إصابتها بالرأس وكانت ترتدي سترة الصحافة.

واستطاع الدبور الحصول على عدة فيديوهات ينشرها تباعا للحظة إغتيال شيرين وهي في سيارتها ولم تبدأ بعد بتغطيتها لعمليات القتل التي يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وكالات

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