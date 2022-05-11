فرنسا: مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء إطلاق نار بمدينة ليون..

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح أحدهم إصابته بالغة في إطلاق نار بمدينة ليون جنوب شرق فرنسا اليوم.

ونقلت صحيفة (لاديبيش) الفرنسية عن مصدر في الشرطة قوله “إن ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة أطلقوا النار على سيارة أخرى كانت تقل أربعة أشخاص بالقرب من محطة مترو في الدائرة السابعة بمدينة ليون ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح أحدهم في حالة خطرة”.

وأوضح المصدر أن سائق السيارة المستهدفة وهو شخص يحمل الجنسية الجزائرية ويبلغ 23 عاماً لقي حتفه وأصيب ركاب السيارة وعددهم ثلاثة أحدهم حالته خطرة مشيراً إلى أن المهاجمين فروا من المكان.

وذكرت قناة (بى إف إم) الإخبارية الفرنسية أنه تم إبلاغ خدمات الطوارئ لتقديم الإسعافات اللازمة للجرحى موضحة أن الشرطة القضائية تولت التحقيق في الحادثة التي اعتبرتها السلطات قضية قتل في إطار عصابة منظمة.