تسجيل 8 اصابات غير خطيرة في اغلبها و لا وجود لاية حالة وفاة في احداث مباراة الدور النهائي لكرة اليد

سجلت فرق الحماية المدنية المتواجدة بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس في اعقاب احداث الشغب التي جدت في مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد 8 اصابات لا تكتسي اغلبها خطورة كبيرة حسب ما افاد به معز تريعة الناطق الرسمي للحماية المدنية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء .

واضاف انه تم نقل المصابين الى مركز الحروق والاصابات البليغة ببنعروس و المستشفى الجهوى ببن عروس لتلقي العلاج كما تم التعامل مع بعض الحالات على عين المكان بتقديم الاسعافات الضرورية”.

ونفى الناطق الرسمي للحماية المدنية الاشاعات التي تحدثت عن تسجيل حالة وفاة في اعقاب احداث العنف التي جدت بمناسبة مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد والتي جمعت مساء اليوم الاربعاء النادي الافريقي بالترجي الرياضي بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس.

واوضح معز تريعة في تصريحه لوكالة (وات) انه تم تسجيل حالة واحدة تكتسي خطورة لمحب واحد يبلغ من العمر 28 سنة تعرض الى الاصابة بالشماريخ وقد خلفت تلك الاصابة حروقا من الدرجة الثالثة على مستوى الوجه و الكتف وهو يخضع حاليا للمرقبة الطبية بمركز الحروق و الاصابات البليغة ببنعروس”.

واكد الناطق الرسمي للحماية المدنية ان مصالح الحماية لازالت تراقب الوضع في محيط القاعة المتعددة الاختصاصات برادس تحسبا لاي تدخل تقتضيه مجريات الامور .

يذكر ان مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي مساء اليوم في قاعة رادس قد توقفت في د10 بسبب احداث العنف .