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سعيد يلتقي الجرندي، ويؤكد: “تونس لا تدخل في تحالف مع أي كان لضرب تحالف آخر”

2022/05/11 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الاربعاء، أن “تونس لا تدخل في تحالف مع أي كان لضرب تحالف آخر”، وأن هذه سياسة البلاد منذ عقود، مشددا، وفق مقطع فيديو للقائه مع وزير الخارجية، عثمان الجرندي، على أن “حركة عدم الانحياز لا تزال إلى اليوم من ثوابت السياسة الخارجية لتونس”.

ونقل بلاغ إعلامي للرئاسة، أن سعيد جدد خلال هذا اللقاء التعبير عن “تشبث تونس بثوابت سياستها الخارجية الراسخة في التاريخ، وفي مقدمتها مبدأ عدم الانحياز، والتمسك باحترام الشرعية الدولية وبميثاق الأمم المتحدة”.

وأفاد المصدر بأن المقابلة مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تناولت جملة من الملفات المتصلة بسياسة تونس الخارجية، فضلا عن استعراض الاستحقاقات الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف المقبلة.

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