الجرندي يبحث مع سفير الإمارات سبل تطوير المبادلات التجارية والمشاريع الاستثمارية الثنائية

تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الاربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس، محمد راشد جمعة المنصوري، حول سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين تونس ودولة الإمارات في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلّق بتطوير المبادلات التجارية والمشاريع الاستثمارية الإماراتية في تونس.

كما كان اللقاء مناسبة للتأكيد على المستوى المتميّز لعلاقات الأخوة التي تجمع البلدين والشعبيْن، والعزم الذي يحدو قيادتي البلديْن على مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أفضل المراتب من خلال دعم التعاون الثنائي وتكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبيْن لا سيما في أفق الاستحقاقات القادمة، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي صادر عن الخارجية.

وجدّد الوزير، بالمناسبة، التهاني للنجاح المتميّز الذي شهدته تظاهرة “اكسبو دبي” بمشاركة عدد كبير من الدول، من بينها تونس، من خلال تنظيم تظاهرة “أيام تونس الرقمية” واليوم الوطني التونسي.

وتم، في جانب آخر، تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الدولية والإقليمية.