بعد اعمال الشغب خلال مباراة نهائي كاس تونس لكرة اليد: فتح تحقيق في كيفية إدخال الشماريخ..

قال مراد حسين المدير العام للامن العمومي في تصريح لاذاعة “موزاييك” مساء اليوم بعد ايقاف مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد بين الترجي التونسي و النادي الافريقي بسبب احداث شغب ان “القوات الامنية قامت بكل الترتيبات والتحضيرات اللازمة قبل ايام من المباراة وخلال يوم المباراة من اجل حسن تامين هذا الحدث الرياضي وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الجمعيتين وهيئة الجامعة التونسية لكرة اليد لكن رغم ذلك فقد عرفت المباراة احداث شغب .

واوضح ان المناوشات بين جماهير الفريقين انطلقت بتبادل شماريخ ومقذوفات و”باراشيت” من الجانبين ثم تم رمي الملعب بمقذوفات من جماهير الفريقين في اتجاه اللاعبين والمسيرين وسط القاعة مضيفا ان ذلك اسهم في توتير الاجواء وسط المدرجات فيما حاولت بعض الجماهير اقتحام ارضية القاعة وقد زاد تبادل العنف بين لاعبي الفريقين في توتير الاجواء.

وشدد المدير العام للامن العمومي في نفس التصريح الاذاعي على انه رغم التفتيش الدقيق الذي قامت به القوات الامنية للجمهور عند الدخول للقاعة قبل المباراة فان كميات من الشماريخ والمقذوفات وال”باراشيت ” سجلت حضورها في المدارج مضيفا انه سيتم فتح تحقيق حول كيفية ادخال الشماريخ بكل انواعها الى القاعة .

وقال نفس المصدر ان عوني امن تعرضا خلال احداث الشغب لاصابات وصفها بغير الخطيرة وقد تم توجيههما الى مركز الحروق والاصابات البليغة ببن عروس لتلقي العلاج.

كما افاد ان القوات الامنية وقفت حاجزا خارج القاعة بين بعض الجماهير من الجانبين التي حاولت الاشتباك في ما بينها بعد الخروج من القاعة وامنت خروج الجماهير في اتجاه مساراتها في ظروف عادية مؤكدا على ان الوضع تحت السيطرة .