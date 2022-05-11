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بطولة روما المفتوحة للتنس: انس جابر تفوز على الاسترالية توملانوفيتش 2-صفر وتتاهل الى ثمن النهائي

2022/05/11 المصدر مع وات, رياضة

-تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة سابعة عالميا الى الدور ثمن النهائي لبطولة روما المفتوحة للعبة اثر فوزها مساء اليوم الاربعاء على اللاعبة الاستراليةايلا توملانوفيتش المصنفة 41 بنتيجة 2-صفر ( 7-5 و6-2 )في اطار لقاء الدور السادس عشر للبطولة.

وكانت انس جابر قد تاهلت الى الدور السادس عشر النهائي لبطولة روما المفتوحة للتنس ذات الف نقطة بفوزها مساء امس الثلاثاء على الرومانية سورانا سيرستي صاحبة المرتبة 26 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-صفر و7-6) في اطار الدور الاول.

وكانت انس جابر توجت يوم السبت الماضي بلقب بطولة مدريد المفتوحة ذات الف نقطة.

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