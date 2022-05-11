تونس تدين اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة برصاص الاحتلال الغادر

أدانت تونس اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة “برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الغادر”، أثناء تغطيتها لعملية اجتياح مدينة جنين.

واستنكرت تونس هذه الجريمة، التي قال بيان صادر مساء الاربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية، إنها “تعكس مجدّدا إمعان القوة القائمة بالاحتلال في سياسة القتل الممنهج وانتهاك القانون الإنساني الدولي والتعدي السافر على حرية الإعلام ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية”.

ودعا البيان المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ولسياسة الإفلات من العقاب التي ما فتئت قوات الاحتلال تتحصن بها طيلة أربع وسبعين عاما (74) من الاحتلال.

وأكدت تونس أن حماية الصحفيين في مناطق النزاع مسؤولية دولية واجبة وموجبة للمحاسبة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، مشددة على أنه “لا يمكن الاستمرار بأي شكل من الأشكال في التعامل مع القضايا الدولية ذات الصلة بالعدوان والاحتلال وانتهاكات قانون الإنسان بانتقائية ومقاييس مختلفة”.

وبعد الترحم على روح الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، تقدمت تونس، وفق نص البيان، بالتعازي إلى أهلها وذويها والشعب الفلسطيني الشقيق وكل صوت حر.