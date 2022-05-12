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وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث اصطدام حافلة بسيارة في قابس..

2022/05/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تولت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس التدخل على إثر حادث مرور جد اليوم الخميس، في الطريق الوطنية على مستوى منطقة الزركين من معتمدية مارث بولاية قابس.

وتمثلت صورة الحادث، وفق الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، في إصطدام حافلة بسيارة، مما أسفر عن وفاة كهل عمره 45 سنة، وإصابة 03 ركاب بإصابات متفاوتة الخطورة (شخص عمره 40 سنة له آلام بالكتف الأيسر والثاني شاب عمره 28 سنة له جرح بالوجه وكهل عمره 47 سنة له آلام بالعمود الفقري).

وقد تم تخليص الجثة وتسليمها إلى وحدات الحرس الوطني، وإسعاف بقية المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي مارث وفق جوهرة اف ام.

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