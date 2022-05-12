اقرار جملة من الاجراءات للتقليص من توريد الحبوب وتحسين مردوديته في تونس

افاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 58 لعيد الجلاء الزراعي الموافق ل12 ماي من كال سنة ان وزارة الفلاحة اقرت جملة من الاجراءات للتقليص من توريد الحبوب وتحسين مردوديته، سينطلق في تنفيذها بداية من هذا الموسم

واكد نصر الدين النصيبي خلال ندوة صحفية، ان من اهم هذه الاجراءات التي اقرتها وزارة الفلاحة، الترفيع في اسعار الحبوب على مستوى الانتاج القمح الصلب بزيادة تقدر ب43 دينار مقارنة بالموسم الماضي والقمح اللين بزيادة تقدر ب33دينار للقنطار دينار مقارنة بالموسم الماضي والشعير بزيادة تقدرب24 دينار مقارنة بالموسم الماضي .

واشار النصيبي الى ان الوزارة شرعت في توفير المخزون الاستراتيجي من البذور الممتازة في حدود 400 الف قنطار وتكوين مخزون استراتيجي من الاسمدة الكيميائية وخاصة الامونيتر حتى لا يتعرض الفلاح وفق تقديره الى عديد الاشكاليات والصعوبات المتعلقة بتوفير هذه المادة .

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة ان هناك مجهودا لتشجيع التميز في مجال الارشاد وتثمين البحث باسناد جائزة وطنية ستسند الى المرشدين والباحثين الفلاحيين الذين عملوا على تثمين مخرجات البخث في المجال الفلاحي مع دعم القطاع الشراكة مع المستشارين الفلاخيين الخواص لاسناد خدمات وتدعيمها حتى تصل الى جميع الفلاحين .

وقال ان ارتفاع اسعار الاعلاف من “فيتورة “و”صوجا” يعود الى ارتفاع اسعارها على المستوى العالمي وتراجع سعر الدينار مقابل الدولار وارتفاع قيمة كلفة الشحن وهو ما من شانه ان يساهم في ارتفاع اسعار الاعلاف المركبة التي تمثل 70 بالمائة و80 بالمائمة من كلفة انتاج الدواجن والحليب.