القيروان: وفاة امراة وإصابة 5 أشخاص آخرين في حادث انقلاب شاحنة لنقل العاملات الفلاحيات

أدى حادث انقلاب شاحنة لنقل عاملات فلاحيات يعملن في جمع الاكليل، جدّ، ظهر اليوم الخميس، بالطريق الجهوية عدد 46 الرابطة بين الوسلاتية بالقيروان والفحص من ولاية زغوان على مستوى وادي القصب، الى وفاة إمراة على عين المكان وإصابة خمسة أشخاص آخرين من بينهم سائق الشاحنة باصابات متفاوتة الخطورة.

وأفاد رئيس فرقة الحماية المدنية بالوسلاتية الرائد، سفيان الوسلاتي، في تصريح لـ(وات)، بأن المرأة المتوفية هي في الخمسين من عمرها وكانت على متن الصندوق الخلفي للشاحنة، مضيفا ان من بين بقية المصابين امرأتان حالتهما خطيرة.

ولفت الى أنه تم توفير سيارتي اسعاف من الفرقة الحماية المدنية بالوسلاتية والثانية من الفحص وتم نقل المصابين الى المستشفى المحلي بالوسلاتية لتلقي الاسعافات الاولية في انتظار تحويلمن الى مستشفى الأغالبة بالقيروان.