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الحكم على متهم بالسجن بقية العمر مرتين و 12 سنة

2022/05/12 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، حكما على المتهم (الذي اعتدى على هيئة المحكمة الاثنين الفارط) يقضي بسجنه بقية العمر مرتين وبسجنه 12 سنة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، في تصريح ل (وات) اليوم الخميس، بأن هذه الأحكام صدرت على خلفية تهم تتعلق بمحاولة القتل مع ثابتية القصد، وتوفير سلاح وذخيرة للقيام بأعمال ارهابية، والانضمام لتنظيم ارهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي.

وأوضح أن هذا المتهم، هو أحد عناصر ما يعرف ب “خلية سجنان” (ولاية بنزرت)، وهي قضية تعود أطوارها لأواخر شهر جويلية 2015 ، بعد أن توفرت معلومات تفيد بتواجد مجموعة ارهابية بأحد المنازل في معتمدية سجنان يتحوزون على أسلحة وذخائر .

وأضاف أنه بعد مراقبة هذه الخلية من قبل قوات الحرس الوطني، تأكدت المعلومات المتوفرة وتمت مداهمة المنزل، فقام أحد العناصر باطلاق النار على أعوان الحرس الوطني، وتولت السلط الأمنية حجز الذخيرة وعدة أسلحة نارية من نوع شطاير وكلاشينكوف ومعدات أخرى.

يشار الى أن المتهم الصادرة بشأنه الاحكام المذكورة، تعمد الاعتداء خلال جلسة محاكمته الاثنين الفارط (9 ماي)، على رئيس هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، بواسطة قارورة مياه معدنية صغيرة الحجم ومملوءة، حسب ما أكده الطرخاني في تصريح اعلامي سابق.

كما أفاد الطرخاني، بأن المتهم تم جلبه من سجن ايقافه إلى الدائرة الجنائية الاستئنافية لمحاكمته من أجل ثلاث قضايا، محكوم في احداها ابتدائيا بالاعدام شنقا، وأخرى بأربعة أعوام سجنا، وعند مثوله أمام هيئة الدائرة الجنائية عمد الى اخراج قارورة مياه معدنية، والقاها على وجه رئيس هيئة الدائرة الجنائية الذي تمكن من تفاديها لكنها أصابت كتفه.

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