سوسة: التحري بخصوص مواد كيميائية بورشة في أكودة تعود ملكيتها لزوجة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2، علي عبد المولى، بأن عناصر من الشرطة العدلية بحمام سوسة داهموا، اليوم الخميس، في إطار أعمالهم الرقابية، ورشة لتصنيع أجهزة التبريد الداخلة في صنع المكيفات (رادياتور) بمنطقة طنطانة من معتمدية أكودة، وذلك بهدف التحري بخصوص شبهة تشغيل أشخاص من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء بصفة غير قانونية.

وأوضح عبد المولى في تصريح ل”وات”، مساء اليوم الخميس، أن عناصر الفرقة المذكورة اكتشفوا عند دخولهم للورشة أنها بدون وثائق قانونية تؤيد انتصابها بمنطقة طنطانة، وتعود ملكيتها لزوجة رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي.

كما تبين، وفق ذات المصدر، أن “مادة كيميائية غير معروفة يتم استعمالها في تصنيع أجهزة التبريد في المكيفات (رادياتور)”، مضيفا أنه “تم الإذن، بعد استشارة النيابة العمومية، بتكوين لجنة مشتركة من الصحة والحماية المدنية والمتفجرات لإخضاع هذه المادة للتحليل الفني”.

وأضاف أن زوجة حمادي الجبالي وأربعة اشخاص آخرين، اثنان منهم من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء، سيمثلون غدا الجمعة في حالة تقديم أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 لاتخاذ ما تراه صالحا في شأنهم.