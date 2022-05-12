المهدية: القبض على منظم عمليات هجرة سرية مصنف خطير رفقة 6 نساء ورضيع

أفاد علي العياري، الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني للوسط، الخميس، في تصريح لـ”وات”، بأنه جرى القبض على عنصر مصنف خطير مختص في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.

وأوضح العياري أن فرقة الإرشاد البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية، معززة بدورية تابعة لإدارة الإرشاد بإقليم الحرس البحري بالوسط، ألقت القبض على هذا العنصر في منزله بمنطقة رجيش.

وبين أن الشخص المعني، ويبلغ من العمر 36 سنة، كان يؤوي ست نساء ومعهن رضيع بغاية مساعدتهم على الإبحار خلسة نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف، في ذات الصدد، أن الفرق المذكورة حجزت، خلال مداهمة منزل العنصر المشار إليه، محركين بحريين بالإضافة إلى زورق مطاطي.

وقد أذنت النيابة العمومية بالمهدية، بعد استشارتها، بالاحتفاظ بمنظم عمليات الهجرة السرية وحجز المعدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الموقوفين.