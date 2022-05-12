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سعيد: استفتاء 25 جويلية الذي يعد لبناء لجمهورية جديدة، “سيتم بكل حياد، وسينجح”

2022/05/12 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في لقائه مساء الخميس برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، “إن تونس في موعد مع التاريخ بعد أن أدى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين اليوم، وسيشرعون في الإعداد للاستفتاء المقرر في 25 جويلية 2022، للتحضير لجمهورية تونسية جديدة”.

وشدد رئيس الدولة، حسب ما ورد في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في الفايسبوك، على أن “الاستفتاء سيتم بكل حياد، وسينجح، وسيبين إرادة الشعب”.

واتهم سعيد، من أسماهم “الوطنيين جدا جدا، الذين يرتبون مواضيع من خيالهم، مرة على البيض ومرة على الحرائق، بأنهم مجموعة تقدم أوامر لإدخال الريبة بين التونسيين”، وفق تقديره.

واعتبر أن “هؤلاء يتحدثون كل يوم ويكذبون كل يوم، والدولة توفر لهم حماية أمنية، ويقولون إن رئيس الجمهورية دكتاتور، في حين أن هناك منهم من أياديه ملطخة بالدماء والسرقة وجرائم أخلاقية”، حسب قوله.

وتابع، في نفس السياق، “إننا نقوم بإعداد جدول أعمال لمجلس الوزراء في النهار، في حين يعد هؤلاء جدول أعمالهم بالليل”.

وقال “هؤلاء يريدون إفشال الاستفتاء بكل ثمن، ويفتعلون المشاكل كل يوم، كما أرادوا إفشال الاستشارة الالكترونية من قبل، وينشرون الإشاعات ويتحدثون عن استقالات من محض خيالهم”.

وفي بلاغ لها، أكدت رئاسة الجمهورية أن اللقاء الذي جمع، الخميس، رئيس الجهورية برئيسة الحكومة، “بحث الوضع العام في البلاد، وخاصة التصدي للأزمات المفتعلة، والتي لا علاقة لها إطلاقا بالواقع”.

وأكد سعيد، بالمناسبة، “ضرورة تحقيق مطالب الشعب، وتطبيق القانون على المحتكرين والمضاربين”.

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