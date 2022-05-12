بورصة تونس تقفل مداولات الخميس على ارتفاع بنسبة 0،2 بالمائة

أقفلت بورصة تونس معاملات، الخميس، على منحى إيجابي ليسجل مؤشرها المرجعي ” توننداكس” ارتفاعا بنسبة 0،2 بالمائة ويصل إلى مستوى 7282،30 نقطة، وسط حجم تبادل جملي بقيمة 10،3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

واتسمت الحصّة بتبادل كتلة من اسهم الشبكة التونسيّة للسيّارات والخدمات بقيمة 7،2 مليون دينار.

وتصدر سهم المغرب الدولية للاشهار قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 5،3 بالمائة (2،380 دينار) مسجلا حجم تداول في حدود ألف دينار.

كما ارتفع سعر سهم البنك العربي لتونس بنسبة 4،4 بالمائة (2،380د) وسط حجم تداول بقيمة 60 ألف دينار، متبوعا بسهم شركة صنع المشروبات بتونس، الذّي زادت قيمته بنسبة 2،4 بالمائة (15،980د) مسجلا حجم تداول بنحو 495 ألف دينار.

وفي المقابل، تراجع سهم ” دليس هولدينغ” بنسبة 2 بالمائة (15،190د)، متبوعا بسهم شركة الايجار العربية لتونس، الذّي انخفض بنسبة 0،9 بالمائة (2،200د) مسجلا حجم تداول بقيمة 141ألف دينار، علما وأن السهم حقق إلى حد ما، أداء سنويا إيجابيا بارتفاع إلى حد اليوم، في حدود 31،9 بالمائة.

واستأثر سهم الشبكة التونسيّة للسيارات والخدمات بأكبر حجم تداول بلغت قيمته 7،2 مليون دينار وأقفل السهم في حدود 7،100د.