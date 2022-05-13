بطولة اسبانيا : هبوط ليفانتي عقب هزيمته 6-صفر امام ريال مدريد

هبط ليفانتي إلى الدرجة الثانية الاسبانية لكرة القدم عقب هزيمة 6-صفر امام البطل ريال مدريد، ساهم فيها فينيسيوس جونيور بثلاثية اليوم الخميس.

واحتاج ليفانتي متذيل الترتيب إلى الفوز للحفاظ على بصيص الأمل في النجاة، لكن أمام ريال تبدد الأمل سريعا.

تقدم ريال، الذي يواجه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق هذا الشهر، في الدقيقة 13 عبر فيرلان مندي قبل أن يهز كريم بنزيمة ورودريجو الشباك لتصبح النتيجة 3-صفر.

وافتتح فينيسيوس رصيده من الأهداف قبل الاستراحة ثم أضاف هدفين في الشوط الثاني ليؤكد هبوط ليفانتي عقب الهزيمة 19 هذا الموسم.