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عاجل: هذه التعريفات الجديدة للكهرباء والغاز وهؤولاء هم المعفيون..

2022/05/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن المدير التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم الجمعة، أن التعريفات الجديدة لاستهلاك الكهرباء والغاز دخلت حيز الاعتماد منذ 1 ماي الجاري.

وبين أن العائلات التونسية التي لا يتجاوز استهلاكها الـ200 كيلوات (ساعة في الشهر) لن تكون معنية بالزيادة في التعريفة ، بمعنى أن 85 بالمائة من الحرفاء (3 ملايين حريف) غير مشمولين بالتعديل.

وأوضح في تصريح لموزاييك أن الفئة المعنية بتعديل التعريفة تمثل 15 بالمائة فقط من حرفاء شركة الكهرباء والغاز بمعنى 650 ألف حريف، حسب تصريحه.

وكشف المدير التجاري للستاغ أن نسبة التعديل ستكون في حدود 12.2 بالمائة .

أما بخصوص الغاز الطبيعي فإن الزيادة ستمشل 33 بالمائة من الحرفاء والذين يتجاوز استهلاكهم 30 متر مكعب في الشهر، وستكون نسبة التعديل 16 بالمائة.

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